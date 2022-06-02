Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra futbol kariyerine önce Union Berlin'de daha sonra da bir başka Alman ekibi Wolfsburg'da devam eden Max Kruse, Almanya'da gündem oldu. Alman basınında yer alan haberlerde, Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Niko Kovac'ın getirilmesiyle birlikte ortaya nasıl bir görüntü çıkacağı sorgulandı. Kruse, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.



KRUSE'DEN KOVAC YORUMU



Max Kruse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Niko Kovac ile hiç çalışmadım. Bu yüzden konuyla ilgili fikir belirtmek, yargılamak benim için çok zor. Farklı bir teknik adam ve öncelikle farklılıklara alışmamız gerekiyor" dedi.



KOVAC: "HERKES HAK ETTİĞİNİ ALIR"



34 yaşındaki Alman futbolcu için Niko Kovac da dikkati çeken ifadeler kullandı. Hırvat çalıştırıcı ise SKY ile yaptığı röportajda, "Benim için her futbolcu aynıdır. Performansı iyiyse oynar. Herkes hak ettiğini alır. Daha tecrübeli olmaları ya da genç olmaları benim için önemli değil" diye konuştu.



KRUSE'DEN BEKLENTİLER BÜYÜK



Wolfsburg'da 20 Haziran'dan itibaren Kovac'ın yapacağı hamleler merak ediliyor. Ayrıca, 2023'e kadar sözleşme uzatma opsiyonu bulunan Kruse, Wolfsburg'daki beklentilere karşılık vermek istediğini vurguladı.



GEÇEN SEZON KRUSE NELER YAPTI?



Bu arada Alman basını, Kruse'nin bir maçta kaç kilometre koşacağının da merak konusu olduğunu ve yazdı. Max Kruse, Bayern Münih'in şampiyon olduğu Bundesliga'da Wolfsburg formasıyla 14 maçta 7 gol 1 asist üretti. Alman futbolcu, Union Berlin'de ise 23 maça çıktı ve 8 gol 5 asistlik katkı verdi.



KRUSE'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI



Hatırlanacağı üzere Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesi devam etmesine karşın yaşanan ihtilaflar sebebiyle olaylı şekilde ayrılmıştı. Daha sonra ise Fenerbahçe ile Kruse bu ihtilafları gidermişti. Kruse, Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 7 asistlik performans ortaya koymuştu.





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