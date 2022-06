Çok yönlü oyuncularla çalışmayı seven Abdullah Avcı'nın transferdeki gözdelerinden biri de daha önce de çok istediği Ceikhou Kouyate... Tecrübeli hoca Cyrstal Palace forması giyen oyuncuyu geçen sezon başında da devre arasında da takımında görmeyi çok arzulamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tüm çabalarına karşın bonservis problemine takılan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Premier Lig ekibinden resmen ayrılan Kouyate, kulübünün sözleşme uzatma talebini de kabul etmedi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen oyuncuya Trabzonspor 'un ilgisi bu kez daha sıcak. Arap Yarım Adası'nın yanı sıra Premier Lig'den de seçenekleri bulunan futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.West Ham'dan ayrıldıktan sonra Palace'ta da takımın vazgeçilmezi olmayı başaran Kouyate, 5 sezondur Premier Lig'de 30 maç üstü şans buldu. Savunmanın göbeğinde olduğu kadar orta sahada da son derece başarılı işler yapan Kouyate'yi Abdullah Avcı en çok da bu yüzden istiyor. Her iki mevkii de de Devler Ligi'ni düşünerek kaliteli bir ayağa sahip olmak isteyen başarılı hoca transferin bitmesini dört gözle bekliyor.Kouyate'nin menajerliğini daha önce Diagne ve Mame Thiam gibi flaş isimleri Türkiye'ye getiren Saffet Balkan yapıyor. Kouyate hakkında yıllardır Türkiye'yle görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Balkan, "Ancak hep yüksek bonservis bedelleri buna engel olmuştu. Şu anda bonservisi elinde. Türkiye'den 2 teklifimiz var. Acele etmiyoruz. En doğru kararı vermek istiyoruz. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile devre arasında bir görüşmemiz olmuştu. Kendilerine ilgileri için teşekkür ediyorum. Kouyate de müslüman bir ülkede kariyerini devam ettirmeye sıcak bakıyor. Umarım her iki taraf için de hayırlısı olur" dedi.