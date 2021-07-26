Kouyate adım adım Trabzonspor'a

Toplam 45 milyon Euro ödeyerek stopere iki takviye yapan Crystal Palace'ta, Kouyate'nin takımda kalma ihtimali iyice azaldı. Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu, Katar'dan gelen cazip teklifi reddetti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Kouyate adım adım Trabzonspor'a
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26 Temmuz 2021 12:31
Cheikhou Kouyaté
Cheikhou Kouyaté
Crystal Palace
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hem stoper hem de ön libero mevkisinde görev yaptığı için kadrosunda istediği Cheikhou Kouyate transferinde hareketli günler yaşanıyor. 31 yaşındaki Senegalli oyuncunun Türk menajeriyle İstanbul'da masaya oturan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti. Kouyate transferinin mali şartları değerlendirilirken, yıldız ismin Crystal Palace'tan ayrılması kesin gibi... Çünkü Premier Lig ekibi, stopere yüksek maliyetlerle iki transfer yaptı. Chelsea'den Marc Guehi'yi 23 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Crystal, Joachim Andersen için de 22 milyon Euro ödeyecek.

2 milyon Euro...

Kontratının bitimine 1 yıl kala Crystal Palace'tan gitmeye hazırlanan Kouyate, Türkiye opsiyonuna sıcak bakıyor. Üst düzey yarışmacı bir ligde oynamak isteyen Kouyate'nin, Katar'dan gelen cazip teklifi de reddettiği öğrenildi. Trabzonspor 'dan yaklaşık 2 milyon Euro'luk maaş talep eden Senegalli yıldız, bu rakamda indirime giderse görüşmeler ciddi boyut kazanacak.


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