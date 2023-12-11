Kopenhag'dan Galatasaray maçı için açıklama!

Kopenhag, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi bir açıklama yaptı. Danimarka ekibinden yapılan açıklamada, Galatasaray ile oynanacak maçta taraftarların dikkat etmesi gerekenlere yer verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kopenhag'dan Galatasaray maçı için açıklama!
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11 Aralık 2023 14:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçta Kopenhag'a konuk olacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesi Kopenhag'dan bir açıklama geldi. Danimarka ekibi, yaptığı açıklamada maçta taraftarların dikkat etmesi gerekenlere yer verdi.

Kopenhag'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız.

Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir.

Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."

Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, Galatasaray ile oynanacak maç için geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, taraftarların stadyuma girişi ve tribünlerle ilgili önlem alacaklarını söylemişti.

Kopenhag ile Galatasaray arasındaki mücadele 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

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