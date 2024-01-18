Konyaspor uzatmalarda bulduğu golle turladı!

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe'yi uzatmalara giden maçta 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor uzatmalarda bulduğu golle turladı!
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18 Ocak 2024 19:40
Son güncelleme 18 Ocak 2024 20:20
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Göztepe ile karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden maçı Konyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün, 105+1. dakikada Louka Prip kaydetti. Göztepe'nin tek golü 60. dakikada Heliton'dan geldi.

Hakan Keleş'in görevine son verilmesinin ardından Konyaspor'un başına geçen Fahrudin Omerovic, yeşil beyazlı ekiple ilk maçında galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen taraf oldu. Kupada kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü çekilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

60. dakikada Göztepe öne geçti. Tijanic'in kullandığı kornerde Heliton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

75. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sağ köşesinden Prip'in altıpasa yerden ortasında Oğulcan Ülgün, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

105. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Moreno'nun sol köşeden ceza sahasına yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Prip, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Akıncık, Mert Bulut

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz (Dk. 90+2 Cebrail Karayel), Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Dk. 86 Moreno), Guilherme, Uğurcan Yazğılı (Dk. 98 Yasir Subaşı), N'Zonzi, Oğulcan Ülgün (Dk. 98 Rak), Yunus Mallı, Muric (Dk. 63 Prip), Oliveira (Dk. 63 Cikalleshi)

Göztepe: Arda Özçimen, Fıratcan Üzüm (Dk. 81 Ogün Bayrak), Taha Altıkardeş (Dk. 91 Nielsen), Atınç Nukan, Ümit Akdağ (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Yunus Emre Gedik, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Heliton), Ahmed Ildız (Dk. 67 Tarkan Serbest), Celil Yüksel, Lundqvist (Dk. 46 Tijanic), Traore

Goller: Dk. 60 Heliton (Göztepe), Dk. 75 Oğulcan Ülgün, Dk. 105 Prip (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Celil Yüksel, Dk. 58 Ümit Akdağ, Dk. 74 Yunus Emre Gedik (Göztepe), Dk. 64 Ahmet Oğuz, Dk. 108 Yasir Subaşı, Dk. 112 Moreno, Dk. 116 Metehan Mert (TÜMOSAN Konyaspor)

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