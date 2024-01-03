Konyaspor'dan Ohod Saudi'ye dava!

Konyaspor, bu sezonun başında Suudi Arabistan 2. Lig takımı Ohod Club'a transfer ettiği Michalak'tan kazandığı bonservis bedelini henüz alamadı.



Başkan Ömer Korkmaz yaptığı açıklamada, Michalak'tan beklenen 500 bin doların henüz kulübe verilmediğini ifade etti.



Korkmaz, "Michalak'ın satışından gelecek olan 500 bin doları Suudi Arabistan kulübü ödemedi. Henüz bu transferden hiç para alamadık. FIFA'da dava açtık" ifadelerini kullandı. [Yenimeram]

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