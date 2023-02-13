Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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