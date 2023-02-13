Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı

Konyaspor, sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Konyaspor'da Barış Yardımcı ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2023 21:50
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor Kulübü, futbolcu Barış Yardımcı ile yollarının ayrıldığı açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2021 yılından bu yana kulübümüze hizmet eden Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Barış Yardımcı'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ