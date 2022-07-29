Konyaspor - BATE Borisov: 11'ler

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor, sahasında BATE Borisov'u konuk ediyor.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.İlhan Palut idaresinde BATE Borisov ile oynanan ilk maçta sahadan 3-0 üstünlükle ayrılan Arabam.com Konyaspor, bir üst tura çıkmak için büyük avantaj sağlamıştı.Arabam.com Konyaspor'da ilk maçta kırmızı kart gören 23 yaşındaki stoper Uğurcan Yazğılı dışında eksik bulunmuyor.Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Endri Cekici, Muric, Bytyqi, Cikalleshi.Kudravets, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Malkevich, Dragun, Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic, Vasilevich.Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 14. kez sahaya çıkacak.Yeşil-beyazlı ekip, bugüne dek yaptığı 13 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 9 golle rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 18 gole engel olamadı.Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Avrupa kupalarında ikinci kez boy gösterecek.Yeşil-beyazlı ekip, daha önce teknik direktörler Aykut Kocaman ve Mehmet Özdilek yönetiminde Avrupa kupalarında yer aldı.Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla yaptığı ilk maçını UEFA'nın kararıyla Konya'da seyircisiz oynamıştı. Yarın yapılacak rövanş maçına ise taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.Yeşil-beyazlı ekip, maçı kazanması durumunda, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.