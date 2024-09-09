Konyaspor'a sürpriz transfer: Bazoer

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.



Hollanda basınından Telegraaf'ın haberine göre; Konyaspor, AZ Alkmaar'da forma giyen Hollandalı orta saha Riechedly Bazoer ile anlaşmaya vardı.



Haberde, anlaşmanın iki yıllık olduğu ve yıldız oyuncunun kısa süre içinde Konya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.



Konyaspor, bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Bazoer, stoper pozisyonunda da görev yapabiliyor.



Geçtiğimiz sezon AZ formasıyla 42 maça çıkan 27 yaşındaki Bazoer, 2 asist kaydetti.







