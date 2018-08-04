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Konya'da "süper" maç! Galatasaray ve Akhisar 8. kez...

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında 5 Ağustos Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Konya'da 'süper' maç! Galatasaray ve Akhisar 8. kez...
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04 Ağustos 2018 13:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor 5 Ağustos Pazar günü Konya'da karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası sahibinin mücadelesine sahne olacak.

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Galatasaray 8'inci, Akhisarspor ilk kez oynayacak

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.

En fazla Galatasaray kazandı

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İlk maçlar Almanya'da oynandı

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

Türkiye'deki ilk kupayı Fenerbahçe kazandı

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Süper Kupa karşılaşması 2010'da bir kez daha İstanbul'da oynanırken, Trabzonspor, Bursaspor'u geçerek kupayı kazandı.

İstanbul'daki iki karşılaşmanın ardından son 6 organizasyon Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi.

Erzurum, Kayseri, Manisa, Ankara, Konya ve Samsun'da yapılan bu 6 karşılaşmada Galatasaray 4 kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu'da oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

TFF Süper Kupa maçları

TFF Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:

      Tarih       Yer                  Maç          Sonuç
 30.07.2006  Frankfurt  Galatasaray-Beşiktaş           0-1
 05.08.2007  Köln  Fenerbahçe-Beşiktaş           2-1
 17.08.2008  Duisburg  Galatasaray-Kayserispor           2-1
 02.08.2009  İstanbul  Beşiktaş-Fenerbahçe           0-2
 07.08.2010  İstanbul  Bursaspor-Trabzonspor           0-3
 12.08.2012  Erzurum  Galatasaray-Fenerbahçe           3-2
 11.08.2013  Kayseri  Galatasaray-Fenerbahçe       1-0 (uzatma)
 25.08.2014  Manisa  Fenerbahçe-Galatasaray  0-0 (3-2/penaltı)
 08.08.2015  Ankara  Galatasaray-Bursaspor          1-0
 13.08.2016  Konya  Beşiktaş-Galatasaray  1-1 (0-3/penaltı) 
 06.08.2017  Samsun   Beşiktaş-Atiker Konyaspor          1-2
Konya ikinci kez ev sahipliği yapacak

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.

Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Lig şampiyonları ile Türkiye Kupası kazananları, 1965-1966'dan 1997-1998 sezonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Toplamda 33 kez oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok, 10 kezle Galatasaray kazandı.

Beşiktaş ve Trabzonspor kupayı yedişer kez, Fenerbahçe 6, Göztepe, MKE Ankaragücü ve Eskişehirspor da birer kez müzelerine götürdü.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda oynanan maçlar ve skorları şöyle:

                 Sezon                       Maç                        Skor 
 1965-1966  Galatasaray-Beşiktaş 2-0 
 1966-1967  Beşiktaş-Altay 1-0 
 1967-1968  Fenerbahçe Otomatikman kazandı 
 1968-1969  Galatasaray-Göztepe 2-0 
 1969-1970   Göztepe-Fenerbahçe  3-1 
 1970-1971   Eskişehirspor-Galatasaray 3-2 
 1971-1972  Galatasaray-MKE Ankaragücü 1-0 
 1972-1973   Fenerbahçe-Galatasaray  2-1 
 1973-1974   Beşiktaş-Fenerbahçe  3-0 
 1974-1975  Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 
 1975-1976  Trabzonspor-Galatasaray 2-1 
 1976-1977  Trabzonspor-Beşiktaş 1-1 (Penaltılarla 3-1) 
 1977-1978  Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0 
 1978-1979  Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
 1979-1980  Trabzonspor-Altay 1-0 
 1980-1981   MKE Ankaragücü-Trabzonspor 1-0 
 1981-1982  Galatasaray-Beşiktaş 2-0 
 1982-1983  Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0 
 1983-1984   Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0 
 1984-1985  Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (Penaltılarla 4-2) 
 1985-1986  Beşiktaş-Bursaspor 2-1 
 1986-1987  Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 
 1987-1988  Galatasaray-Sakaryaspor  2-0 
 1988-1989  Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 
 1989-1990  Fenerbahçe-Beşiktaş 3-2 
 1990-1991   Galatasaray-Beşiktaş 1-0 
 1991-1992  Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 
 1992-1993   Galatasaray-Beşiktaş 2-0 
 1993-1994  Beşiktaş-Galatasaray 3-1 
 1994-1995   Trabzonspor-Beşiktaş  2-0 
 1995-1996   Galatasaray-Fenerbahçe 3-0 
 1996-1997   Galatasaray-Kocaelispor 2-1 (Uzatmada) 
 1997-1998   Beşiktaş-Galatasaray 2-1 (Uzatmada)
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