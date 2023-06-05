Kondogbia'dan Beşiktaş'a cevap geldi

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta ismi sıkça geçen Geoffrey Kondogbia'dan, Beşiktaş'ın teklifine cevap geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kondogbia'dan Beşiktaş'a cevap geldi
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05 Haziran 2023 11:19
Beşiktaş gelecek sezon için transfer arayışlarına başladı. Atiba'nın da takımdan ayrılma ihtimaliyle beraber orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'den ayrılacak olan Geoffrey Kondogbia'ya teklif yapmıştı.

30 yaşındaki orta saha Geoffrey Kondogbia'ya teklif yapan Beşiktaş'a oyuncudan cevap geldi. Kondogbia kariyerine Avrupa'da devam edebileceiğini düşündüğü için Beşiktaş'ın teklifini red ettiği iddia edildi.

TEKRARDAN TEKLİF BEKLİYORLAR

Diego Simeone'nin gözünden iyice düşen ve takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşen Kondogbia için, Atletico Madrid gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Beşiktaş'ın yaptığı 2.5 milyon euro'luk teklifi reddeden İspanyol takımı teklif iyileştirilirse tekrardan masaya oturcağı iddia edildi.

27 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Bu sezon gözden iyice düşen 30 yaşındaki Geoffrey Kondogbia yalnızca 13 maçta ilk 11'de başlayabildi. Toplamda 27 maça çıkan Kondogbia gol katkısı veremezken yalnızca 2 asist yapabildi.

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