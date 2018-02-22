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Martin Skrtel ve Luis Neto bu sezon sakatlanmak için adeta yarışırken, Roman Neustadter istikrarıyla göz doldurdu.Sezon başından bu yana oynanan 32 resmi karşılaşmanın 29'unda sahaya çıkan 30 yaşındaki başarılı oyuncu, partnerleri sürekli değişmesine rağmen etkili futboluyla teknik direktör Aykut Kocaman'ın da gözdesi oldu.Ağustos ayından bu yana devam eden yarışta herhangi bir sakatlık yaşamayan oyuncu, ligde 1'i kart cezasından 1'i de kadro tercihi yüzünden sadece 2 maç kaçırdı.UEFA Avrupa Ligi'ndeki Vardar mücadelesinde de yerini Neto-Sktrel'e kaptıran tecrübeli oyuncu, diğer 3 karşılaşmada da oynadı. Neustadter'in Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6'da 6 yapması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu bu başarılı grafiğini 4 gol atarak da süsledi.Sezon başından beri Neto, Sktrel, Josef ve Mehmet Topal'la yan yana oynayan deneyimli stoper, deplasmanda Beşiktaş'la oynanacak kritik derbide de Aykut Kocaman'ın ilk tercihi olacak. Skrtel sakatlığını atlatsa da maç eksiği yüzünden büyük bir olasılıkla kulübede oturacak. Roman da Neto ile birlikte savunma tandemini oluşturacak.