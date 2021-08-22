Süper Lig'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor geriden gelerek 2-1 kazandı.



Başakşehir, 45+1. dakikada Youssouf Ndayishimiye'nin golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Konyaspor, bu gole Endri Çekici'nin 51. dakikada ceza sahası dışından attığı golle cevap verdi. Sokol Cikalleshi, 87. dakikada attığı kafa golüyle galibiyeti takımına kazandırdı.



Süper Lig'de mücadele ettiği son 18 sezonda ilk iç saha maçını kaybetmeyen Konyaspor, 1990'dan bu yana sürdürdüğü serisine devam etti.



İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 maçın 7'sini kazanan Konyaspor 6 puana yükselirken, Başakşehir ise ilk 2 maçından puan alamadı.



Konyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin ortasında topa yükselen M'Poku'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada Lima'nın sol kanatta korner bayrağına yakın yerden ortasında, savunma topu uzaklaştırdı.

25. dakikada Lima'nın ceza yayına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic, altı pas üzerinde topa hakim oldu.

27. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında M'Poku'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

30. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu defans uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme'nin, ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

45. dakikada konuk ekip öne geçti. Aleksic'in pasına hareketlenen Ndayishimiye'nin ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Skubic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda, top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada korner çizgisinden klas hareketle ceza sahasına yönelen M'Poku'nun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Skubic'in ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Soner Dikmen'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağa hakim oldu.

87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde Cikalleshi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Soner Dikmen (Dk. 79 Serdar Gürler), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 67 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 90+1 Adil Demirdağ), Cikalleshi, Çekiçi (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Caiçara (Dk. 84 Ahmet Kutucu), Aleksic (Dk. 64 Visca), Deniz Türüç (Dk. 64 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci, Peter Zulj, Ndayishimiye (Dk. 64 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 73 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 45 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir), Dk. 51 Çekiçi, Dk. 87 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 88 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)



