Kocaelispor, Süper Lig'de!

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Fatih Karagümrük'ün puan kaybetmesinin ardından lider Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
1. Lig'de 69 puanı bulunan lider Kocaelispor, bitime 3 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Körfez temsilcisi, ligde pazar günü Esenler Erokspor maçına şampiyon olarak çıkacak.
Kocaelispor, 16 yılın ardından Süper Lig'de mücadele edecek.
Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmasının ardından, "Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi. Yeniden merhaba Süper Lig." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Fatih Karagümrük'ün puan kaybetmesinin ardından lider Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
1. Lig'de 69 puanı bulunan lider Kocaelispor, bitime 3 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Körfez temsilcisi, ligde pazar günü Esenler Erokspor maçına şampiyon olarak çıkacak.
Kocaelispor, 16 yılın ardından Süper Lig'de mücadele edecek.
Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmasının ardından, "Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi. Yeniden merhaba Süper Lig." şeklinde bir paylaşım yaptı.