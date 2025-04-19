Kocaelispor, Süper Lig'de!

Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, Süper Lig'de!
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19 Nisan 2025 20:59
Son güncelleme 19 Nisan 2025 21:13
1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Boluspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün puan kaybetmesinin ardından lider Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

1. Lig'de 69 puanı bulunan lider Kocaelispor, bitime 3 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Körfez temsilcisi, ligde pazar günü Esenler Erokspor maçına şampiyon olarak çıkacak.

Kocaelispor, 16 yılın ardından Süper Lig'de mücadele edecek.

Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmasının ardından, "Duysun cümle alem Kocaelispor pes etmedi. Yeniden merhaba Süper Lig." şeklinde bir paylaşım yaptı.



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