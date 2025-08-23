Kocaelispor kırmızı kart bekledi!

Kocaelispor, Fenerbahçe maçının 49. dakikasında kırmızı kart bekledi.
Archie Brown'ın faulü sonrası Show yerde kaldı. Kocaelisporlu futbolcular bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Mehmet Türkmen ise faule hükmetti.
VAR hakemi Kadir Sağlam'dan da pozisyon için uyarı gelmedi.
