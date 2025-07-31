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Kocaelispor'dan hücum hattına takviye!

Kocaelispor, Cagliari forması giyen 27 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı.

calendar 31 Temmuz 2025 01:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan hücum hattına takviye!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı savunma oyuncusu Mateusz Wieteska'yı kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi, İtalya Futbol Federasyonu'na bağlı Cagliari Calcio'dan 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu Kocaelispor'da olacak şekilde kiralandı.

Geçtiğimiz sezon Cagliari'de 17 maçta görev alan Leh golcü, gol katkısı yapamadı.

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