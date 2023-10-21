Kocaelispor adım adım zirveye!

Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor adım adım zirveye!
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21 Ekim 2023 15:31
Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor'u konuk etti.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emir Ortakaya ve 42. dakikada Yunus Emre Gültekin kaydett. Tuzlaspor'un tek golü ise 21. dakikada William Togui'den geldi. 

Öte yandan Tuzlaspor'da James Adeniyi, 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alan Kocaelispor, puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerleşti. Ligde 6. mağlubiyetini alan Tuzlaspor ise 7 puanla 14. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tuzlaspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

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