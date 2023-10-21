Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor, Kocaelispor'u konuk etti.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.



Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Emir Ortakaya ve 42. dakikada Yunus Emre Gültekin kaydett. Tuzlaspor'un tek golü ise 21. dakikada William Togui'den geldi.



Öte yandan Tuzlaspor'da James Adeniyi, 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte son 7 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik alan Kocaelispor, puanını 19'a yükselterek maç fazlasıyla ligde 2. sıraya yerleşti. Ligde 6. mağlubiyetini alan Tuzlaspor ise 7 puanla 14. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Tuzlaspor ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.



