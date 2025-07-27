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Kocaelispor'a İtalya'dan stoper!

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, Cagliari'den 28 yaşındaki Polonyalı stoper Mateusz Wieteska ile prensipte anlaşma sağladı.

calendar 27 Temmuz 2025 13:35
Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'a İtalya'dan stoper!
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Yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, savunma hattını güçlendirmek için önemli bir adım attı. Yeşil-siyahlı ekip, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen Polonyalı stoper Mateusz Wieteska ile prensip anlaşmasına vardı. Wieteska, Cagliari'den sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edildi.

SERIE A'DA OYNUYORDU

28 yaşındaki tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Cagliari formasıyla Serie A'da 7 maça çıkarken, ikinci devrede kiralık olarak forma giydiği Yunanistan'ın güçlü ekiplerinden PAOK'ta 10 maçta görev yaptı.



5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Wieteska, 2023-2024 sezonunun başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Clermont Foot'tan Cagliari'ye 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Cagliari formasıyla toplamda 28 resmi maçta görev yapan Polonyalı stoper, 1 asistlik katkı sağladı. (Kocaeli Gazetesi)

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