29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
21:00
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
1-0DA
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
20:15
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-00'
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
19:00
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
0-02'
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
20:00
29 Kasım
Lugano-Sion
20:00
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-032'
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
0-129'
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
19:30
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
2-1DA
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
0-1DA
29 Kasım
Millwall-Southampton
0-0DA
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1DA
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-1DA
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
0-2DA
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
1-2DA
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
20:00
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
20:00
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
19:00
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
1-171'
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-072'
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-070'
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-072'
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
20:30
29 Kasım
Brentford-Burnley
0-045'
29 Kasım
M.City-Leeds United
2-0DA
29 Kasım
Everton-Newcastle
20:30
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
20:45
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
2-145'
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
20:30
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
20:00
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
0-01'
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
21:00
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-030'
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
0-145'

Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden çekilen Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın oynadığı tüm karşılaşmalar TBF tarafından 20-0 hükmen mağlubiyetle tescil edilirken, takımın tek galibiyeti de rakip Çanakkale ekibi lehine değiştirildi.

29 Kasım 2025 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın tüm maçları 20-0 kabul edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Kadın Basketbol Takımı ligden çekildi. Kocaeli temsilcisi, bugüne kadar oynadığı bütün maçlardan 20-0 hükmen mağlup sayıldı.
 
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) maç bilgi sayfasında yer alan sonuçlara göre, Kocaeli temsilcisinin ligde çıktığı tüm maçlar 20-0 hükmen mağlubiyetle sonuçlandı.
 
Ligde oynadığı karşılaşmalarda tek galibiyetini Dardanel Çanakkale Belediyespor'a karşı 70-67'lik sonuçla alan Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın bu galibiyeti de Çanakkale temsilcisi lehine 20-0 hükmen tescil edildi.
 
Yaşanan gelişmelerin ardından Dardanel Çanakkale Belediyespor, ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
