Kocaeli'de gol sesi çıkmadı

1. Lig'de Kocaelispor, sahasında Şanlıurfaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
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Kocaeli'de gol sesi çıkmadı
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30 Eylül 2024 22:17
Son güncelleme 30 Eylül 2024 22:20
1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kocaelispor 13, Şanlıurfaspor 7 puana yükseldi.

Kocaelispor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak.

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