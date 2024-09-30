1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 13, Şanlıurfaspor 7 puana yükseldi.
Kocaelispor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Kocaelispor 13, Şanlıurfaspor 7 puana yükseldi.
Kocaelispor, gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Yeni Malatya'yı ağırlayacak.