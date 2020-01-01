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Kobe'nin, LeBron'un forma satışlarında kendisini geçmesiyle ilgili epik yanıtı!

The Undefeated'den Marc Spears, geçmişte Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, LeBron James'in kendisini forma satışlarında geçmeye başladığını öğrendiğinde verdiği komik cevabı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
The Undefeated'den Marc Spears, geçmişte Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, LeBron James'in kendisini forma satışlarında geçmeye başladığını öğrendiğinde verdiği komik cevabı paylaştı.

Spears, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin The Woj Pod isimli podcastinde konuk olduğu sırada, Kobe'ye James'in satışlarda kendisini geçtiğini ve muhtemelen ligin bir sonraki yüzü olması ihtimali olduğunu söylediğini belirtti.

Bryant, Spears'a göre James'in formasının daha fazla satılmasının nedeninin basit olduğunu şu şekilde ortaya koymuştu.

"Forma satışları rakamları ortaya çıkmaya başladığında... ve birden LeBron Kobe'den daha fazla forma satışı yapmaya başladığında, 'benim formam zaten herkeste var.' demişti."


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