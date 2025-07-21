2024 NBA Draftı'nda dördüncü sıradan seçilen Kon Knueppel, 21 sayıyla oynayarak Charlotte Hornets'in Sacramento Kings'i 83-78 mağlup etmesine ve tarihindeki ilk NBA Summer League şampiyonluğunu kazanmasına öncülük etti.Hornets adına Ryan Kalkbrenner 15 sayı, üç oyuncu da 11'er sayı üretti. Charlotte, Las Vegas'ta çıktığı tüm maçları kazanarak turnuvayı 6-0'lık mükemmel bir dereceyle tamamladı.Sacramento cephesinde Isaac Jones 24 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaparken, Devin Carter 13 sayı, draftın 24. sırasından seçilen Nique Clifford ise 10 sayı ve 8 ribaundluk katkı verdi. Clifford turnuva genelinde 16.2 sayı ve 6.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyordu.Kings, daha önce 2014 ve 2021'de iki kez şampiyonluk yaşadığı Summer League'de üçüncü finalinde ilk yenilgisini aldı.Knueppel, açılış maçında sadece 5 sayı kaydetmesine rağmen son dört karşılaşmasında 18.3 sayı ortalaması yakalayarak turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu.Hornets maça etkili başladı ve ikinci çeyrekte farkı 36-18'e kadar çıkardı. Ancak Kings geri dönerek farkı bitime 1:17 kala Isaac Jones'un takip smacıyla, ardından da 20.3 saniye kala attığı üçlükle bir sayıya kadar indirdi.Son bölümde çizgiye gelen Hornets, son serbest atışlarda 6'da 5 isabet bularak maçı galibiyetle noktaladı.Hornets pivotu James Banks III, üçüncü çeyrekte Sacramento'lu Dylan Cardwell'ın yüzüne dirsek atması nedeniyle flagrant-2 ile oyundan ihraç edildi. Cardwell, yere sert düşmesinin ardından video incelemesi sırasında bir süre yerde hareketsiz kaldı.