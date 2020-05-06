Klopp, Sancho ve Mbappe yorumu yapmadı!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp dünya futbolunun gözde genç isimleri Kylian Mbappe ve Jadon Sancho konusunda yorum yapmak istemediğini açıkladı.Klopp Sancho ve Mbappe konusunda yapacağı yorumların gazetelere manşet olarak yanlış yorumlanabilmesinden çekindiğini itiraf etti. Alman menajer her iki ismin ve bu isimlere benzer sıra dışı oyuncuları takip ettiğini söyleyerek, "r" sözlerini kullandı.Liverpool takım kadrosunun derinliğinden de çok memnun olduğunu söyleyen Klopp, "" diyerek konuyla ilgili sözlerini noktaladı.Jürgen Klopp, menajerliğini yaptığı Liverpool takımının başında bu sezon 46 maçta görev yaptı ve 36 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.