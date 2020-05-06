Klopp, Sancho ve Mbappe yorumu yapmadı!

Liverpool menajeri Jürgen Klopp dünya futbolunun gözde genç isimleri Kylian Mbappe ve Jadon Sancho konusunda yorum yapmak istemediğini açıkladı.
Klopp Sancho ve Mbappe konusunda yapacağı yorumların gazetelere manşet olarak yanlış yorumlanabilmesinden çekindiğini itiraf etti. Alman menajer her iki ismin ve bu isimlere benzer sıra dışı oyuncuları takip ettiğini söyleyerek, "İkisi hakkında da yorum yapmayacağım çünkü ertesi gün gazetelere manşet olmaya niyetim yok. Onlar da dahil olmak üzere çok sevdiğim futbolcular var. Bunlar sıra dışı futbolcular. Özel becerileri sebebiyle bu seviyedeler" sözlerini kullandı.
Liverpool takım kadrosunun derinliğinden de çok memnun olduğunu söyleyen Klopp, "Onları izlemeyi çok seviyorum ama teknik adamlıklarını yapmadım. Sahip olduğum kadromdam çok memnunum ve kadroda başka isimler olmasını henüz düşünmedim. İleride onlardan birini alıp almayacağımızı göreceğiz." diyerek konuyla ilgili sözlerini noktaladı.
Jürgen Klopp, menajerliğini yaptığı Liverpool takımının başında bu sezon 46 maçta görev yaptı ve 36 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.
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Klopp Sancho ve Mbappe konusunda yapacağı yorumların gazetelere manşet olarak yanlış yorumlanabilmesinden çekindiğini itiraf etti. Alman menajer her iki ismin ve bu isimlere benzer sıra dışı oyuncuları takip ettiğini söyleyerek, "İkisi hakkında da yorum yapmayacağım çünkü ertesi gün gazetelere manşet olmaya niyetim yok. Onlar da dahil olmak üzere çok sevdiğim futbolcular var. Bunlar sıra dışı futbolcular. Özel becerileri sebebiyle bu seviyedeler" sözlerini kullandı.
Liverpool takım kadrosunun derinliğinden de çok memnun olduğunu söyleyen Klopp, "Onları izlemeyi çok seviyorum ama teknik adamlıklarını yapmadım. Sahip olduğum kadromdam çok memnunum ve kadroda başka isimler olmasını henüz düşünmedim. İleride onlardan birini alıp almayacağımızı göreceğiz." diyerek konuyla ilgili sözlerini noktaladı.
Jürgen Klopp, menajerliğini yaptığı Liverpool takımının başında bu sezon 46 maçta görev yaptı ve 36 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın