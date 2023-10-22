Kızılyıldız'da ayrılık gerçekleşti

Kızılyıldız, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Kızılyıldız'da ayrılık gerçekleşti
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22 Ekim 2023 00:49
Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sırp kulübünden yapılan açıklamada, Kasım 2022'de Kızılyıldız'a başantrenör olarak gelen 66 yaşındaki Karadağlı Ivanovic'in artık takımı çalıştırmayacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yeni başantrenör seçimiyle ilgili bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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