Kızılyıldız'a Facundo Campazzo şoku

THY Euroleague ekiplerinden Kızılyıldız, lig yönetiminden aldığı ceza sebebiyle yeni transferi Facundo Campazzo'dan en az 9 maç faydalanamayacak.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kızılyıldız'a Facundo Campazzo şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2023 17:15
THY Euroleague'in formda ekiplerinden Kızılyıldız, Euroleague yönetiminin verdiği flaş bir cezayla sarsıldı.

THY Euroleague yönetimi, finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği için Kızılyıldız'a 28 Şubat 2023'e kadar yeni oyuncu ve antrenör kaydetme yasağı verildiğini açıkladı.

CAMPAZZO EN AZ 9 MAÇ YOK

Bu süreçte yeni transferi Facundo Campazzo'yu kadrosuna katan Sırp ekibi, yıldız gard oyuncusundan en az 9 maç boyunca faydalanamayacak.

Campazzo son olarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile sözleşme imzalamış ancak kısa süre içinde takımdan ayrılmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ