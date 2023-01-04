Kızılyıldız'a Facundo Campazzo şoku

THY Euroleague'in formda ekiplerinden Kızılyıldız, Euroleague yönetiminin verdiği flaş bir cezayla sarsıldı.



THY Euroleague yönetimi, finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiği için Kızılyıldız'a 28 Şubat 2023'e kadar yeni oyuncu ve antrenör kaydetme yasağı verildiğini açıkladı.



CAMPAZZO EN AZ 9 MAÇ YOK



Bu süreçte yeni transferi Facundo Campazzo'yu kadrosuna katan Sırp ekibi, yıldız gard oyuncusundan en az 9 maç boyunca faydalanamayacak.



Campazzo son olarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile sözleşme imzalamış ancak kısa süre içinde takımdan ayrılmıştı.





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