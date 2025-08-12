Sacramento Kings, ESPN'den Tim MacMahon'ın haberine göre serbest oyuncu konumundaki Russell Westbrook'un imzası için ligin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.Yaz döneminde Kings'in guard rotasyonunun doluluğu sebebiyle Westbrook ihtimali düşük görünse de, Malik Monk veya çaylak Devin Carter'ın takımdan ayrılmasına yol açacak bir hamle yapılmadığı halde veteran yıldızın adı Sacramento ile anılmaya devam ediyor.Kaynaklar, Kings yönetiminin Westbrook'un tecrübesi ve oyun kurma kabiliyetini kadroya derinlik kazandıracak değerli bir unsur olarak gördüğünü belirtiyor. 2017 MVP'si olan Westbrook, yüksek tempolu oyun tarzı ve asist katkısıyla hâlâ takımların hücum planlarında önemli bir rol oynayabiliyor.Sacramento'nun halihazırda De'Aaron Fox, Malik Monk, Davion Mitchell ve Devin Carter'dan oluşan bir guard rotasyonu var. Bu nedenle Westbrook'un kadroya eklenmesi, ya dakikaların yeniden düzenlenmesini ya da bir oyuncu gönderilmesini gerektirebilir.35 yaşındaki Westbrook, geçen sezon LA Clippers formasıyla 68 maçta 10,2 sayı, 4,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Oyuncunun hâlâ yüksek tempolu hücumları yönlendirme ve bench'ten gelerek enerji katma potansiyeli bulunuyor. Kings'in onu kadroya katması, hem tecrübeli bir lider hem de rotasyonu çeşitlendirecek bir hamle anlamına gelebilir.