12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-052'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Kings, Russell Westbrook için en önde aday

Sacramento Kings, ESPN'den Tim MacMahon'ın haberine göre serbest oyuncu konumundaki Russell Westbrook'un imzası için ligin en güçlü adayı olarak gösteriliyor.

calendar 12 Ağustos 2025 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yaz döneminde Kings'in guard rotasyonunun doluluğu sebebiyle Westbrook ihtimali düşük görünse de, Malik Monk veya çaylak Devin Carter'ın takımdan ayrılmasına yol açacak bir hamle yapılmadığı halde veteran yıldızın adı Sacramento ile anılmaya devam ediyor.

Kaynaklar, Kings yönetiminin Westbrook'un tecrübesi ve oyun kurma kabiliyetini kadroya derinlik kazandıracak değerli bir unsur olarak gördüğünü belirtiyor. 2017 MVP'si olan Westbrook, yüksek tempolu oyun tarzı ve asist katkısıyla hâlâ takımların hücum planlarında önemli bir rol oynayabiliyor.


Sacramento'nun halihazırda De'Aaron Fox, Malik Monk, Davion Mitchell ve Devin Carter'dan oluşan bir guard rotasyonu var. Bu nedenle Westbrook'un kadroya eklenmesi, ya dakikaların yeniden düzenlenmesini ya da bir oyuncu gönderilmesini gerektirebilir.

35 yaşındaki Westbrook, geçen sezon LA Clippers formasıyla 68 maçta 10,2 sayı, 4,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamalarıyla oynadı. Oyuncunun hâlâ yüksek tempolu hücumları yönlendirme ve bench'ten gelerek enerji katma potansiyeli bulunuyor. Kings'in onu kadroya katması, hem tecrübeli bir lider hem de rotasyonu çeşitlendirecek bir hamle anlamına gelebilir.

