Kings, Fox ve Haliburton beraberliği konusunda "endişeli"

Sacramento Kings'in, yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'ın performans düşüklüğü nedeniyle kendisinin Tyrese Haliburton'la beraber oynaması konusunda "endişelendiği" iddia edildi.



The Athletic'de Sam Amick ve Shams Charania tarafından kaleme alınan makaleye göre, Kings ekibinin Fox ve Haliburton'ın gelecekte bir arada barınıp barınamayacağı üzerindeki şüpheleri, Fox'ın bu sezon rakamlarında geçen sezona kıyasla büyük bir düşüş görmesinden ötürü artmış durumda:



"Hiçbir sorun, üretimde (geçen sezon maç başına 25.2 sayıdan bu sezon 19.8'e) ve verimlilikte (geçen sezonki %47.7 genel ve %32.2 üçlük isabetinden, bu sezon sırayla %41 ve %23'e) büyük bir düşüş yaşayan takımın yüzü De'Aaron Fox'ın sıkıntılarından daha dikkat çekici değil).



Fox'ın, ikinci yılındaki guard Tyrese Haliburton ile başlangıç kadrosundaki rahatlık seviyesi, öyle görünüyor ki, hızlı bir şekilde endişe veren bir durum olmaya başladı."



Haliburton ise, sezonda 13.4 sayı, 3.8 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları ile çaylak yılına benzer rakamlar ortaya koyduğu bir performans sergiliyor.



