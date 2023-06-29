Türkiye'de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Napoli'ye giden ve ilk sezonunda İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae'nin yeni takımı büyük oranda belli oldu.
Manchester United'ın yoğun ısrarına rağmen, 26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu tercihini Alman devi Bayern Münih'ten yana kullandı.
ASKERDEN SONRA 50 MİLYON €'YA İMZA
Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern Münih, Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.
BRÜT MAAŞI 10-12 MİLYON EURO ARASINDA OLACAK
Askerlik görevinin ardından 2028 yılına kadar Bayern Münih'in oyuncusu olacak olan Kim Min-Jae, Alman devinde sezon başına 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak.
Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, İtalya ekibinde 45 maçta görev aldı. İtalya'da sezonun en başarılı defans oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.
Manchester United'ın yoğun ısrarına rağmen, 26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu tercihini Alman devi Bayern Münih'ten yana kullandı.
ASKERDEN SONRA 50 MİLYON €'YA İMZA
Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern Münih, Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.
BRÜT MAAŞI 10-12 MİLYON EURO ARASINDA OLACAK
Askerlik görevinin ardından 2028 yılına kadar Bayern Münih'in oyuncusu olacak olan Kim Min-Jae, Alman devinde sezon başına 10-12 milyon euro arasında brüt maaş kazanacak.
Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, İtalya ekibinde 45 maçta görev aldı. İtalya'da sezonun en başarılı defans oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.
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