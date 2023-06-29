50 milyon euroluk serbest kalma maddesini

sezon başına 10-12 milyon euro arasında brüt maaş

Türkiye'de Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Napoli'ye giden ve ilk sezonunda İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan'nin yeni takımı büyük oranda belli oldu.Manchester United'ın yoğun ısrarına rağmen, 26 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu tercihini Alman devi'ten yana kullandı.Güney Kore'da askerlik görevini yerine getiren Kim Min-Jae, Temmuz ayının ilk haftasında Bayern Münih ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bayern Münih, Napoli'yeödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.Askerlik görevinin ardından 2028 yılına kadar Bayern Münih'in oyuncusu olacak olan Kim Min-Jae, Alman devindekazanacak.Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, İtalya ekibinde 45 maçta görev aldı. İtalya'da sezonun en başarılı defans oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.