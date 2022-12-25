Kilisli bocceci, yeni şampiyonluklar peşinde

Kilisli 19 yaşındaki milli sporcu Muhammet Resul Keske, uluslararası şampiyonalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Bocce sporuyla antrenör Mehmet Akdağ ve arkadaşları vesilesiyle tanışan Keske, yaklaşık 9 yıldır spor yapıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde birçok derece elde eden Keske, 2017-2018'da petank disiplini oyununda Yıldızlar Türkiye şampiyonu oldu.



Dünya şampiyonluğu hedefi olan Keske, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Muhammet Resul Keske, AA muhabirine, bocceyle ilgilenmeden önce nasıl bir spor olduğunu bilmediğini anlattı.



İlk katıldığı turnuvada başarılı olduğuna dikkati çeken Keske, şunları söyledi:



"Bocceye ilk başladığım yıllarda bana komik geldi. Bir taş atar gibi, misket oynar gibi geldi. Arkadaşlarımız 'hafta sonu turnuva var' dediler. Gittik, biz de katıldık ve ondan sonra bu spora başladım. Yaklaşık 9 yıldır devam ediyorum. Hocamız yetenekli olduğumu fark etti. İlk girdiğimiz turnuvalarda başarlı olduk. Birincilik, ikincilik elde ettik."



Keske, 2018-2019 Yıldız Genç Erkeklerde takım halinde Türkiye üçüncüsü, 2017-2018 Yıldız Erkeklerde takım halinde Türkiye üçüncüsü, 2021-2022 Genç Erkeklerde takım halinde Türkiye ikincisi olduklarını kaydetti.



Ailesinin kendisini bu süreçte yalnız bırakmadığını aktaran Keske, kısıtlı imkanlar içerisinde birçok başarıya imza attığını ifade etti.



- Her gün antrenman yapıyor



Boccede güzel yerlere gelmek istediğini dile getiren Keske, "Her gün antrenmana geliyorum, çalışıyorum, güzel yerlerde olmak istiyorum. Kilis'in adını duyurmayı hedefliyorum. Dünya şampiyonluğu hedefim var." dedi



Antrenör Mehmet Akdağ da Muhammet Resul'u okul seçmelerinde keşfettiğini belirtti.



Muhammet Resul Keske'nin gelecek vadeden bir sporcu olduğunu vurgulayan Akdağ, "Bu sene kötü bir şansızlıkla üniversiteye gidemedi ama önümüzdeki yıl inşallah üniversiteye göndermeyi hedefliyoruz. Onunda idealleri, hedefleri var. Biz de bu hedefleri gerçekleştirme yolunda biz de elimizden gelen imkanları sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





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