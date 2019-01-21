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Khimki'de Bartzokas ile yollar ayrıldı

Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı'nda başantrenör Georgios Bartzokas dönemi sona erdi.

Kaynak: AA
Khimki'de Bartzokas ile yollar ayrıldı
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21 Ocak 2019 16:38
Khimki Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 53 yaşındaki Yunan başantrenör Bartzokas'ın görevine son verildiğini duyurdu.

Olympiakos ile 2013'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Lokomotiv Kuban ve Barcelona'yı çalıştıran Bartzokas, 2017'de Khimki'nin başına geçmişti.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 7 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Khimki, 13. sırada bulunuyor.

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