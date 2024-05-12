Keylor Navas'tan PSG'ye veda!

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylor Navas, sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Keylor Navas'tan PSG'ye veda!
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12 Mayıs 2024 14:17
Paris Saint-Germain'in 37 yaşındaki kalecisi Keylor Navas, sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etti.

PSG ile sözleşmesi seozn sonunda bitecek Navas, açıklamasında "Burada geçirdiğim her dakika harikaydı. Taraftarların sevgisini her zaman hissettim. Bu inanılmaz stadyumda bu formayı savunmak benim için bir onurdu. Önümüzde hala hedeflerimiz var ama evim olan PSG'ye veda etme fırsatını kaçırmak istemedim" dedi.

PSG, ligdeki son iç saha maçında Toulouse ile karşılaşacak. Toulouse sonrası ligde Nice ve Metz deplasmanlarına konuk olacak Luis Enrique'nin ekibi sezonu Lyon ile oynanacak Fransa Kupası ile tamamlayacak.

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