Keylor Navas, Premier Lig yolcusu!

Nottingham Forest, Paris saint Germain forması giyen Keylor Navas'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfediyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG'de geleceği belirsiz olan tecrübeli file bekçisinin Premier Lig ekibi Nottingham'a yakın olduğu belirtildi.



İngiliz ekibinin, oyuncuyu kiralamak için PSG ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, 36 yaşındaki kalecinin de İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.



Navas, Avrupa'da oynamak istediği için daha önce Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'dan gelen cazip teklifi reddettiği ifade edildi.



Premier Lig'den Bournemouth'un da başarılı kaleciyi istediği ancak oyuncunun Nottingham'ı tercih edeceği öğrenildi.



PSG'den vergiler hariç yıllık 9 milyon Euro kazanan Keylor Navas'ın maaşında indirime hazır olduğu belirtildi.



36 yaşındaki kaleci, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda sadece 2 maça çıktı.





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