Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant ile ilgili bazı moral verici sözler söyledi.



Garnett, Morant'in sıkıntılarını ve deneyimlerini aşmasına yardımcı olabilecek biriyle, derinlemesine düşünmesi ve konuşması gerektiğine inandığını belirtti:



"Gittiği noktanın sonuçlarını anlayan biriyle konuşması gerekiyor. Bu Ja'ya bir iltifat niteliğinde. Hem bulunduğu noktayı, hem de insanların kendisini gördüğü ve hak ederek kazandığı noktayı konuşabilecek biri lazım. Hepimiz burada Ja'nın bize sunduğu bu hikayeyi izliyoruz ve buna benzer kısımlara gelene kadar, hepimiz bu anlatıdan memnun kaldık.



Her hikayenin zirveleri ve dip noktaları olduğunu bilmeniz gerekir. Bilin ki, kendisine insan diyen her birey, inişler ve çıkışlar yaşamıştır."



Morant, Mart ayı başlarında bir striptiz kulübü partisinde Instagram canlı yayınında silahını gösterdikten sonra ligin gündemine oturmuştu. NBA tarafından verilen sekiz maçlık cezası sona ermiş olsa da, henüz ne zaman parkelere döneceği bilinmiyor.





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