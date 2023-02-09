Brooklyn Nets'in, süperstar oyuncusu Kevin Durant'i Phoenix Suns'a takasladığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Phoenix ekibi, Durant ve TJ Warren karşılığında Mikal Bridges, Cam Johnson ve Jae Crowder'ın yanı sıra, 2023, 2025, 2027 ve 2029 yıllarındaki korumasız birinci tur draft haklarını ve 2028'deki seçim değişimi hakkını gönderecek.



8 Ocak'tan beri diz sakatlığı yüzünden forma giyemeyen 34 yaşındaki Durant, bu sezon sağlıklı olduğu süreçte maç başına ortalama 29.7 sayı ile inanılmaz bir sezon geçiriyordu.



Takas, Nets'in Durant'in eski rol arkadaşı Kyrie Irving'i Dallas Mavericks'e göndermesinden yalnızca üç gün sonra gerçekleşti. Nets, iki anlaşmanın bir sonucu olarak beş ilk tur draft seçimi biriktirmiş oldu.



Yeni takım sahibi Mat Ishbia, Phoenix ekibini 4 milyar dolarlık bir fiyatla satın alışının NBA tarafından onaylandığı hafta, ilk büyük hamlesini de gerçekleştirmiş oldu.





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