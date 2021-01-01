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Kevin Durant, en favori beş takım arkadaşını sıraladı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kariyerinde favorisi olan en iyi beş takım arkadaşını seçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kariyerinde favorisi olan en iyi beş takım arkadaşını seçti.

"Million Dollaz Worth Of Game" isimli podcast'te yakın zamanda yaptığı bir röportajda KD, birlikte oynadığı favori oyuncuların isimlerini şöyle açıkladı:

"Kyrie (Irving), James (Harden), Steph (Curry), Klay (Thompson) ve Serge Ibaka diyeceğim..."

Beşinci ismi söylemeden önce bir süre düşünen Durant, Ibaka'nın adını verdikten sonra podcast sunucularından ufak çaplı tepki gördükten sonra, "Birini mi unuttum?" şeklinde bir soru yöneltti ve sunucu kendisine Oklahoma City Thunder'da uzun süre takım arkadaşlığını yapmış olan Russell Westbrook'u hatırlattığında, şöyle konuştu:

"Ah evet, kahretsin, saçmaladım. Russell da var. Russ'ı unuttum."

Durant geçtiğimiz gece Miami Heat'e karşı oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde uyluk sakatlığı nedeniyle oyunu terk etmişti ve bugünün ilerleyen saatlerinde yeniden değerlendirilecek.


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