Kevin De Bruyne için teklif masada

Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Kevin De Bruyne için şu anda tek teklifin MLS ekibi Chicago Fire'dan yapıldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kevin De Bruyne için teklif masada
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26 Nisan 2025 17:34
Son güncelleme 26 Nisan 2025 17:38
Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak Kevin De Bruyne için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Belçikalı yıldız için; Aston Villa, Como, Chelsea, Inter Miami iddiaları gündeme gelmişti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, bu takımlardan hiçbirisi Kevin De Bruyne'ye resmi olarak teklifte bulunmadı. 33 yaşındaki futbolcu için şu anda masadaki tek teklifi MLS ekibi Chicago Fire tarafından yapıldığı belirtildi.

Manchester City'de bu sezon 35 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

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