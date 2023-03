Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Andrew Wiggins'in her gün antrenman yaptığını, fakat geri dönüşü için herhangi bir tarih verilmediğini söyledi.



Normal sezonun sonuna yaklaşılırken, Kerr, Wiggins'in ne zaman döneceğinin belirsizliğini koruduğunu, ancak her gün gerekli kondisyon çalışmalarını ve antrenmanlarını yaptığını açıkladı:



"Her gün çalışıyor. Ve geri döndüğünde, antrenman ekibimiz onunla bir araya gelip ne noktada olduğunu görebilecek. Bir süredir kendi başına antrenman yapıyor. Dönüşü için umut var ama sanırım tarih hala belirsiz."



Warriors, 13 Şubat'tan beri forma giyemeyen Wiggins'in yokluğunun kesin sebebini halen bir sır gibi saklıyor olsa da, önceki günlerde kendisinin bir aile meselesiyle uğraştığını aktarmıştı.



Sezonda 17.1 sayı, 5.0 sayı ve 2.3 asist ortalamalarına sahip olan Wiggins, savunmadaki çok yönlülüğü ve skor üretimiyle, Warriors ekibi için şampiyonluk hedefi çerçevesinde önemli bir parça haline gelmişti.





