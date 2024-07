Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Los Angeles Lakers'ın 39 yaşındaki süperstarı LeBron James'in ABD Milli Takımı için yaptığı antrenmanın yoğunluğuna duyduğu şaşkınlığı gizleyemedi.



Paris Olimpiyatları hazırlıklarında Kerr, ABD Takımının antrenman seansları sırasında James'in çalışma ahlakına duyduğu hayranlığı dile getirdi.



Dört kez NBA Finalleri'nde karşı karşıya gelmiş olduğu James için Kerr, profesyonel basketbol oyuncusu olarak 22. yılında bile James'in her antrenman ve hücumda gösterdiği yoğunluk ve özveriden etkilendiğini belirtti.



Kerr, James'e kapsamlı koçluk yapmış olan diğer koçlar Erik Spoelstra ve Tyronn Lue'ya bu konuda danıştığını ve bu düzeyde bir çabanın tipik olup olmadığını sorduğunda, her iki koçun da bunun yıldız oyuncu için bir rutin haline geldiğini söylediklerini aktardı:



"LeBron'un ne kadar sıkı antrenman yaptığını görünce şaşkına döndüm. Ty ve Spo'ya gidip 'Bu normal mi?' diye sorduğumda, Spo, 'Her gün, her antrenmanda böyle.' demişti."



LeBron, kariyerinde 20. kez All-Star seçildiği geride bıraktığımız sezonu 71 maçta 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamalarıyla tamamlamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU