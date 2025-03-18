Galatasaray'ın 'Dayı'sı Kerem Demirbay ile ilgili sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde Fenerbahçe'ye çelme takan Samsunspor, Sarı-Kırmızılılar'dan Kerem Demirbay'ı gözüne kestirdiği ortaya çıktı.
"EVET" DERSE G.SARAY VEDALAŞACAK
Başkan Yüksel Yıldırım, oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediğini açıklarken, Demirbay'ın "Evet" demesi durumunda Galatasaray'ın yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.
BU SEZON KEREM DEMİRBAY
Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
Ligde Fenerbahçe'ye çelme takan Samsunspor, Sarı-Kırmızılılar'dan Kerem Demirbay'ı gözüne kestirdiği ortaya çıktı.
"EVET" DERSE G.SARAY VEDALAŞACAK
Başkan Yüksel Yıldırım, oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediğini açıklarken, Demirbay'ın "Evet" demesi durumunda Galatasaray'ın yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.
BU SEZON KEREM DEMİRBAY
Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.