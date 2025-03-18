Kerem Demirbay'a Süper Lig'den sürpriz talip

Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kerem Demirbay'a Süper Lig'den Samsunspor talip oldu.

, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay'a Süper Lig'den sürpriz talip
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18 Mart 2025 11:42
Galatasaray'ın 'Dayı'sı Kerem Demirbay ile ilgili sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.

Ligde Fenerbahçe'ye çelme takan Samsunspor, Sarı-Kırmızılılar'dan Kerem Demirbay'ı gözüne kestirdiği ortaya çıktı.

"EVET" DERSE G.SARAY VEDALAŞACAK

Başkan Yüksel Yıldırım, oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediğini açıklarken, Demirbay'ın "Evet" demesi durumunda Galatasaray'ın yaz döneminde bu transfere izin vereceği öğrenildi.

BU SEZON KEREM DEMİRBAY

Bu sezon 30 resmi karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki futbolcu, fileleri havalandıramazken 3 asist yaptı. Cimbom'a 2 yıl önce 3.7 milyon Euro'ya transfer olan yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.   

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