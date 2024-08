Kerem Aktürkoğlu'ndan soyunma odasında küfür için yalanlama

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray 'ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa maçının ilk yarısında, oyundan alınmasına soyunma odasında küfürlü tepki gösterdiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyururken, "Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımızİkinci yarıda" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın ne demek olduğunu iyi bildiğini vurgulayan Kerem Aktürkoğlu "Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden,bilinmesini isterim.Bilinmesini istediğim bir diğer konu iseulaşmasıdır." dedi.Kerem Aktürkoğlu hakkında iddiaları üzerine yaptığı açıklamayı şu sözlerle tamamladı;"Ayrıca camia olarak sezon boyu büyük emek verdiğimiz, üzerindeYaşadığımızBen Galatasaray'ın bir ferdi olarak, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da her an, her yerde Galatasaray menfaatleri için yaşamayı ve bana görev verildiği zaman mücadele etmeyi sürdüreceğim."