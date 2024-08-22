Kerem Aktürkoğlu: 'Kafaları kaldırma vakti'

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç olduğunu söyleyen Kerem, "Gerçekten zor bir maç oldu. Böyle bir maç olacağını biliyorduk ama tahmin etmediğimiz şekilde goller yedik. Soyunma odasına 2-0 gitmek bizi çok düşürdü ama bu maçın ikinci ayağının olduğunu biliyorduk. İçeride böyle konuştuk. Büyük bir enerji koyduk." dedi.
Rövanş maçını işaret eden Kerem, "Son dakika penaltısıyla istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bunun İstanbul'u var. Taraftarımızla birlikte turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Zemine de alışık değiliz ama zemini bahane edecek değiliz. Kötü bir zemin değildi. Olmaması gereken bir mağlubiyet. Bunu telafi edecek bizleriz. Hiçbir şey bitmedi. Kafaları kaldırıp haftaya bunu telafi ederiz inşallah." sözlerini sarf etti.
Kendi performansını değerlendiren Kerem, "Kendi performansımı yorumlayacak durumda değilim. Kaybettiğimizde de, kazandığımızda da önemli değil. Galatasaray futbolcusu olarak saha içi saha dışı elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. İnşallah rövanşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
"İSVİÇRE'DE DEĞİL DE EVİMİZDE GİBİYDİK"
27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak rövanş mücadelesinde daha farklı bir atmosfer olacağını ifade eden 25 yaşındaki milli oyuncu, "Bugün gerçekten İsviçre'de değil de evimizde gibiydik. Çünkü sadece kendi taraftarımızın sesini duyduk. Biz nereye gidiyorsak bütün deplasmanlarda taraftarımızın sesini duyuyoruz. Bugünkü atmosferden daha büyük bir atmosfer olacağına inanıyoruz. Biz de ilk yarıdaki o enerjisizliği ikinci yarıda enerjiye çevirerek, İstanbul'daki ikinci maçta daha da ateşli olacağımızı taraftarımıza göstermiş olduk. Onlar da gerekeni yapacaktır. Bizleri her zaman destekledikleri gibi yine destekleyeceklerdir. Dediğim gibi kafaları kaldırma zamanı. Biz de gerekeni inşallah İstanbul'da yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız" diye konuştu.
"MICHY GERÇEKTEN TAKIMA ÇOK FAYDALI OLUYOR"
Michy Batshuayi'nin performansı hakkında da yorumlarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Michy gerçekten takıma çok çabuk adapte oldu. Biz de çok sevdik kendisini. Takıma hem enerji katıyor hem de kalite katıyor. Önemli olan takıma kimin faydalı olduğu. İsimlerin önemi yok. Ama Michy gerçekten takıma çok faydalı oluyor. Ben de takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu."
Zor bir maç olduğunu söyleyen Kerem, "Gerçekten zor bir maç oldu. Böyle bir maç olacağını biliyorduk ama tahmin etmediğimiz şekilde goller yedik. Soyunma odasına 2-0 gitmek bizi çok düşürdü ama bu maçın ikinci ayağının olduğunu biliyorduk. İçeride böyle konuştuk. Büyük bir enerji koyduk." dedi.
Rövanş maçını işaret eden Kerem, "Son dakika penaltısıyla istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bunun İstanbul'u var. Taraftarımızla birlikte turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Zemine de alışık değiliz ama zemini bahane edecek değiliz. Kötü bir zemin değildi. Olmaması gereken bir mağlubiyet. Bunu telafi edecek bizleriz. Hiçbir şey bitmedi. Kafaları kaldırıp haftaya bunu telafi ederiz inşallah." sözlerini sarf etti.
Kendi performansını değerlendiren Kerem, "Kendi performansımı yorumlayacak durumda değilim. Kaybettiğimizde de, kazandığımızda da önemli değil. Galatasaray futbolcusu olarak saha içi saha dışı elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. İnşallah rövanşı kazanacağız." ifadelerini kullandı.
"İSVİÇRE'DE DEĞİL DE EVİMİZDE GİBİYDİK"
27 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynanacak rövanş mücadelesinde daha farklı bir atmosfer olacağını ifade eden 25 yaşındaki milli oyuncu, "Bugün gerçekten İsviçre'de değil de evimizde gibiydik. Çünkü sadece kendi taraftarımızın sesini duyduk. Biz nereye gidiyorsak bütün deplasmanlarda taraftarımızın sesini duyuyoruz. Bugünkü atmosferden daha büyük bir atmosfer olacağına inanıyoruz. Biz de ilk yarıdaki o enerjisizliği ikinci yarıda enerjiye çevirerek, İstanbul'daki ikinci maçta daha da ateşli olacağımızı taraftarımıza göstermiş olduk. Onlar da gerekeni yapacaktır. Bizleri her zaman destekledikleri gibi yine destekleyeceklerdir. Dediğim gibi kafaları kaldırma zamanı. Biz de gerekeni inşallah İstanbul'da yapacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız" diye konuştu.
"MICHY GERÇEKTEN TAKIMA ÇOK FAYDALI OLUYOR"
Michy Batshuayi'nin performansı hakkında da yorumlarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Michy gerçekten takıma çok çabuk adapte oldu. Biz de çok sevdik kendisini. Takıma hem enerji katıyor hem de kalite katıyor. Önemli olan takıma kimin faydalı olduğu. İsimlerin önemi yok. Ama Michy gerçekten takıma çok faydalı oluyor. Ben de takıma faydalı olabiliyorsam benim için ne mutlu."
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