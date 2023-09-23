Kerem Aktürkoğlu: 'Ben bunları hak etmedim'

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ıslıklanan, yakın çevresine dert yandı.Hem maç esnasında hem de karşılaşmanın ardından sosyal medya üzerinden kendisine gelen sert tepkilerle ilgili üzgün olan Aktürkoğlu'nun,dediği öğrenildi.Cimbom'da teknik ekibin de Aktürkoğlu ile yüz yüze görüşüp, moral verdiği gelen haberler arasında.Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Cimbom'da öne çıkan isimlerden biri olan ve 7 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.