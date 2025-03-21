Kenan Yıldız ile Can Uzun, genç futbolcular listesinde ilk 10'da

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezinin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcuları açıkladığı listede, milli oyuncular Kenan Yıldız ve Can Uzun ilk 10'da yer aldı.



Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın başı çektiği listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız beşinci, Alman takımı Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise dokuzuncu sırada kendine yer buldu.



Sporting Lizbon'dan iki oyuncu ilk 10'da yer aldı. Danimarkalı Conrad Harder ikinci, 17 yaşındaki Portekizli Geovany Quenda ise onuncu sırada listelendi.



Paris Saint-Germain'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue'nin üçüncü sırada bulunduğu listede, Barcelona'dan bir başka isim olan İspanyol defans oyuncusu Pau Cubarsi dördüncü sırada yer aldı.





- Tam liste şu şekilde:



SIRALAMA



FUTBOLCU KULÜP PUAN 1 Lamine Yamal Barcelona 90.8 2 Conrad Harder Sporting Lizbon 88.4 3 Desire Doue Paris Saint-Germain 88.2 4 Pau Cubarsi Barcelona 86.3 5 Kenan Yıldız Juventus 85.7 6 Dean Huijsen Bournemouth 84.3 7 Martim Fernandes Porto 83.5 8 Estevao Willian Palmeiras 83.2 9 Can Uzun Eintracht Frankfurt 82.3 10 Geovany Quenda Sporting Lizbon 82.2



