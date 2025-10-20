Kenan Yıldız: 'Hayalim, Dünya Kupası'nda yer almak'

İtalya'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde milli futbolcu Kenan Yıldız ile eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ödüle layık görüldü.



Son dönemde başarılı performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız, Akdeniz'de kültürleri ve hayalleri birleştiren genç yeteneklerin bir sembolü olması sebebiyle ödüle layık görüldü.



Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile maçının olması sebebiyle törene gelemeyen ama görüntülü bir mesaj gönderen Kenan, "Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu, gerçekten benim için büyük bir onur." dedi.



"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"



Kenan Yıldız, Juventus'ta oynamak ve efsane futbolcu Alessandro Del Piero'nun izinden giderek 10 numaralı formayı giymenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve her zaman en üst düzeyde performans göstermek için elimden geleni yapıyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarıma ve teknik direktörüme de özel teşekkürlerimi iletiyorum, çünkü bunu sadece bireysel bir çabanın sonucu olarak görmüyorum." diye konuştu.



"HAYALİM DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK"



Milli futbolcu, mesajında şunları kaydetti:



"Türk Milli Futbol Takımı oyuncusu olarak, Akdeniz'de kendimi bir elçi gibi hissediyorum ve özellikle çok çalışarak gençlere örnek bir sporcu olmaya çalışıyorum. Ne zaman milli takım formasıyla sahaya çıksam, büyük bir heyecan duyuyorum ve üzerimde sorumluluk duygusu hissediyorum. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın vizyonu ve genç oyunculara olan inancı, bana ve takım arkadaşlarıma ekstra motivasyon sağlıyor. Hayalim gelecek yılki Dünya Kupası'nda yer almak ve orada Türkiye'yi temsil etmek. Esas hedefim önümüzdeki maçlarda hem Juventus'a hem de Türkiye Milli Takımı'na önemli katkılar sağlamak."



