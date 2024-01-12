Kenan Yıldız attı, Juventus turladı!

İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus, Frosinone'yi 4-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kenan Yıldız attı, Juventus turladı!
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12 Ocak 2024 00:50
İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 4-0 kazandı. 

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 11 (P), 38 ve 48. dakikalarda Arkadiusz Milik ile 61. dakikada milli yıldızımız Kenan Yıldız'dan geldi. 

İlk 11'de maça çıkan Kenan Yıldız, karşılaşmada 78 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

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