Bundesliga 2, 20. hafta karşılaşmasında Schalke 04 konuk ettiği Braunschweig'i 1-0 mağlup etti.
Schalke 04'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Kenan Karaman kaydetti.
Schalke 04 bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Braunschweig ise 20 puanda kaldı.
Schalke 04 bir sonraki karşılaşmasında Holstein Kiel deplasmanına giderken, Braunschweig sahasında Karlsruher'i ağırlayacak.
Schalke 04'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Kenan Karaman kaydetti.
Schalke 04 bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken, Braunschweig ise 20 puanda kaldı.
Schalke 04 bir sonraki karşılaşmasında Holstein Kiel deplasmanına giderken, Braunschweig sahasında Karlsruher'i ağırlayacak.
🇹🇷 Kenan Karaman, Schalke'yi kümede tutmaya çalışıyor.pic.twitter.com/uGkOOmkJRc
— Sporxtv (@sporxtv) February 3, 2024