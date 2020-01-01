Kemp: "Bird, modern Harden'dır...Luka 27 atıyorsa, o 35 atar!"

Eski NBA yıldızı Shawn Kemp, Boston Celtics efsanesi Larry Bird'ün modern NBA'in James Harden'ı gibi olacağını iddia etti.



Seattle SuperSonics efsanesi Kemp, bir röportajda kendisine Bird'ün 2020'de nasıl bir oyuncu olacağına dair soruyu şu şekilde yanıtladı:



"MVP olurdu. İnsanların bugün Larry Bird'ü gerçek anlamda tanımıyor olmaları talihsiz bir durum. Lige ilk girdiğinde, aslında penetreci bir adamdı. Çembere gidip üstünüzden smaç vuracak olan biriydi."



Larry Bird, ben NBA'e girmeden önce bir MVP idi. Oynasaydı şu anda da MVP olurdu."



Kemp ayrıca, insanların Bird'ü Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic ile karşılaştırdıklarını bildiğini, fakat bu benzetmeye katılmadığını da sözlerine ekledi:



"Larry Bird'ün Dallas'taki çocuktan daha sert, daha büyük ve daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Luka maç başına 27 sayı atıyorsa, Larry 35 atar. Larry Bird, bugünün oyununda James Harden gibi olurdu."



