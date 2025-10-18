Kemen: 'Topla daha fazla üretken olmalıyız'

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de orta saha oyuncusu Olivier Kemen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin zorlu geçtiğini belirten Kemen, "Zorlu bir maçtı. Çok efor sarf ettik. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark; topa daha çok sahip olmamızdı. Topa sahip olunca rakibe zor anlar yaşatabiliyorsunuz." dedi.

Başakşehir'in hücum organizasyonlarını geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Kemen, "Topla birlikte daha çok şey üretebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyet sonrası RAMS Başakşehir, 9 hafta sonunda ligde 6 puanda kaldı.