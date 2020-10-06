'Kemal Ademi, Fenerbahçe'de ikinci Muriqi olur'

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kemal Ademi'yi Klan Kosovo TV muhabiri Jon Ajet değerlendirdi, "İkinci Muriqi geldi. Oyun stilleri ve fizik güçleri çok benzer. Uzun boyuna rağmen topla koşuları çok iyidir" dedi

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
'Kemal Ademi, Fenerbahçe'de ikinci Muriqi olur'
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06 Ekim 2020 08:12
Fenerbahçe'nin forvet hattına yaptığı son transfer Kemal Ademi'yi Klan Kosovo TV muhabiri Jon Ajeti tartıya çıkardı.

Sarı-lacivertli ekibin sürpriz bir transfere imza attığını aktaran Ajeti, Ademi'nin Vedat Muriqi'ye olan benzerliğini dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Ademi'nin birçok canlı maçını anlattım. Yakından tanıdığım bir forvet. Fenerbahçe için İstanbul'a geldiğini duyduğumda aklıma direkt yeni Vedat Muriqi olacak fikri geldi. Oyun stili ve fizik özellikler Vedat Muriqi'ye çok benziyor. Uzun boyuna karşın topla koşuları çok iyidir. Kolay sakatlanmaz, çok güçlüdür. Mental açıdan da çok güçlüdür. Kolay kolay ne oyuna ne takıma küsmez. İş bilinci vardır. Ademi'nin Kosova Milli Takımı'nı seçmesini bekliyorduk. Ancak İsviçre'yi tercih etti. Herkes Ademi'yi Muriqi'yle yan yana oynar diye hayal etmişti. Ama o istemedi. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı."

Bu arada Kosova medyasında da transferle ilgili birçok yorum yer aldı. Gazeteciler, "Kemal Ademi uzun boyuyla hava toplarında çok etkilidir. Hatta Muriqi'den bile daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Ama son vuruşlarda Muriqi sanki daha ağır basar. Duran toplar ve kornerler açısından hava topu gücüyle Ademi çok önemli bir hücum gücüdür" yorumunda bulundu.



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