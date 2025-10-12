12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Fethiye'de Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı düzenlendi.

calendar 12 Ekim 2025 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı yapıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında Kelebekler Vadisi-Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ işbirliğinde yapılan festival kapsamında düzenlenen yarışa 493 sporcu katıldı.

Kelebekler Vadisi sahilinde starttan önce konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Türkiye'de birçok yerde fotoğrafı bulunan Kelebekler Vadisi'nde yılardır festival kapsamında yüzme yarışı yapıldığını söyledi.


Sporcuları tebrik eden Akkaya, "Attığınız her kulaç özgürlüğe, adalete, dünyanın neresinde bir kötülük varsa bunun son bulmasına vesile olsun. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Akkaya'nın verdiği startın ardından sporcular, 6 bin metrelik parkurda kulaç attı.

Genel klasmanda, kadınlarda Nilay Ulugergerli, erkeklerde ise Rusya'dan Mark Shrom birinci oldu.

Shrom, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah suyun soğuk ve dalgalı olduğunu bir süre yüzdükten sonra ısındığını söyledi.

Manzara eşliğinde yüzmekten keyif adlığını ifade eden Shrom, "Bölgede 6 kilometre yüzmek çok güzeldi. Kelebekler Vadisi'nden start almak çok keyifli. Vadinin etrafındaki dağları seyretmek çok iyi." dedi.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

 
 
